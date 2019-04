Première participation et première victoire: le Néerlandais Mathieu van der Poel s'est adjugé la Flèche Brabançonne en réglant au sprint un groupe de quatre échappés mercredi à Overijse en Belgique.

En devançant sur la ligne le Français Julian Alaphilippe et le Belge Tim Wellens, le champion du monde de cyclo-cross signe la cinquième victoire de sa saison sur route après sa prometteuse 4e place sur le Tour des Flandres.

La course a été dynamitée à 18km de l'arrivée par le Français dans le Hertstraat, un mont du Brabant similaire aux monts flandriens, où seuls van der Poel, Wellens --tenant du titre-- et l'Australien Michael Matthews ont pu le suivre.

Ce groupe de quatre costauds a repris le Sud-Africain Daryl Impey, parti seul une quinzaine de kilomètres plus tôt, avant de le lâcher sur une nouvelle accélération du puncheur Français.

Arrivés au sommet du mur final avec une poignée de secondes d'avance sur le peloton, les échappés n'ont pu que s'incliner face à la pointe de vitesse de van der Poel, même si Matthews, finalement coincé du côté des barrières, aurait pu avoir sa chance.

De retour à la compétition après sa lourde chute sur le Tour du Pays basque il y a une semaine, "Alaf" a montré sa forme à quelques jours des classiques ardennaise: l'Amstel Gold Race (21 avril), la Flèche wallonne (24 avril), qu'il a remportée l'an passé, et Liège-Bastogne-Liège (28 avril).

"Je suis arrivé ici avec la chute derrière moi, maintenant j'essaie de revenir à mon meilleur niveau pour les trois prochaines courses", a réagi l'Auvergnat après sa deuxième place. "Aujourd'hui c'était un bon test. Je suis content d'avoir fini devant."



