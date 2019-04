Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Au moins 28 personnes ont été tuées mercredi dans l'accident d'un bus transportant des touristes allemands sur l'île portugaise de Madère, ont annoncé les autorités locales.

Sur la cinquantaine de personnes à bord, 11 hommes et 17 femmes sont décédées, a indiqué à la télévision portugaise le maire de la commune de Santa Cruz où a eu lieu l'accident, Filipe Sousa.

Ce bilan a été confirmé par le service régional de la protection civile.

L'accident est survenu à 18H30 locales (17H30 GMT), toujours selon le maire de Santa Cruz.

"D'horribles nouvelles nous arrivent de Madère", a écrit sur Twitter le porte-parole du gouvernement allemand.

"Notre plus grande tristesse pour tous ceux qui ont perdu la vie dans l'accident de bus et nos pensées vont vers ceux qui sont blessés", a-t-il ajouté.

Contactée par l'AFP un peu plus tôt, l'ambassade d'Allemagne au Portugal avait confirmé qu'il y avait des Allemands parmi les victimes alors que selon des médias locaux, les passagers du bus seraient en majorité des touristes de ce pays.

"Nous savons juste qu'il y a des victimes allemandes"(?). Mais nous ne connaissons pour l'instant ni le nom, ni le nombre des victimes", a déclaré à l'AFP la cellule de permanence de l'ambassade.

Le premier ministre portugais Antonio Costa a indiqué sur Twitter avoir contacté la chancelière allemande Angela Merkel pour lui faire part de sa "tristesse".

"C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le tragique accident survenu à Madère", a écrit sur son compte Twitter le chef du gouvernement socialiste.

"Au nom du gouvernement portugais, je présente les plus sincères condoléances à toutes les familes concernées. J'ai eu aussi l'occasion de transmettre toute ma tristesse à la chancelière Angela Merkel en cette heure difficile", a-t-il ajouté.

Selon les images diffusées par la télévision portugaise, le bus transportant une cinquantaine de passagers est sorti de la route, effectuant plusieurs tonneaux.

Pour des raisons restant à établir, le chauffeur du bus aurait perdu le contrôle du véhicule, qui est sorti de la route avant de tomber sur une maison bâtie à flanc de colline.

A Lisbonne, le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé qu'il se rendrait à Madère dans la nuit.

Des équipes de l'institut médico-légal devaient être dépêchées sur place depuis la capitale afin d'aider les autorités de Madère à réaliser les autopsies des victimes

Souvent appelée la "perle de l'Atlantique", Madère accueille chaque année des milliers de touristes attirés par ses paysages volcaniques et son climat doux.



