"Nous devons non seulement marquer, mais nous devons aussi empêcher Barcelone de marquer", a expliqué lundi l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp à la veille de sa demi-finale retour de Ligue des champions contre les Catalans à Anfield.

Le technicien allemand est conscient du double challenge qui attend ses troupes: marquer au moins trois fois contre les champions d'Espagne tout en ne concédant pas un but vital à domicile face à des joueurs aussi redoutables que Lionel Messi et Luis Suarez, ce qui obligerait Liverpool à en marquer cinq pour atteindre la finale.

Défaits 3-0 à l'aller au Camp Nou, les "Reds", finalistes malheureux l'an passé contre le Real Madrid, seront de plus privés de deux de leurs meilleurs atouts offensifs, l'Egyptien Mohamed Salah et le Brésilien Roberto Firmino, forfaits. "Il n'arrive pas souvent que Barcelone ne marque pas du tout", a déclaré Klopp. "Nous savons à quel point le défi est grand".

"Cette équipe est si merveilleuse qu'on va essayer à 100%, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher", a prévenu l'entraîneur de 51 ans. Liverpool, lancé dans un duel acharné avec Manchester City pour le titre en premier League, a dû batailler samedi à Newcastle pour décrocher un succès vital (3-2).

A l'inverse, déja sacré en Liga, le Barça a pu faire largement tourner le même jour lors de son déplacement chez le Celta Vigo, qui s'est soldé par une défaite sans conséquence.

"Demain soir, ce sera le troisième match en six jours et Barcelone a aligné samedi 11 joueurs différents (par rapport à l'aller en C1), ce qui représente une différence énorme, bien sûr", a indiqué Klopp, qui espère un faux pas de City lundi soir à Leicester pour conserver la tête du championnat avant la dernière journée.

"Avec nos supporters, la saison a été longue et il y a au moins une petite chance de la prolonger encore", a-t-il souligné en référence à une éventuelle qualification en finale à Madrid le 1er juin prochain. "Si ce n'est pas le cas, ce sont les deux derniers matches à domicile d'une saison incroyable et je pense que nous devrions célébrer cela avec une bonne performance sur le terrain et une très, très bonne performance dans les tribunes", a affirmé l'ancien coach du Borussia Dortmund.



AFP