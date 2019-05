Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Le jeune homme qui a pris en otage mardi pendant plusieurs heures quatre femmes dans un bar-PMU de Blagnac, près de Toulouse, a été "interpellé", a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

"#Blagnac : le mis en cause a été interpellé. Reconnaissance et gratitude à l'antenne du RAID et à la BRI pour leur sang-froid et leur professionnalisme. J'associe à ces remerciements toutes les forces de sécurité et secours mobilisées sous l'autorité du Préfet de Haute-Garonne", a écrit le ministre sur Twitter peu avant minuit.



