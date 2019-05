Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les internationaux français Hugo Lloris et Moussa Sissoko sont titulaires avec Tottenham pour jouer la demi-finale retour de Ligue des champions contre l'Ajax (aller: défaite 1-0), mercredi (21h00) à Amsterdam, selon la composition d'équipe annoncée par l'UEFA.

Lloris et Sissoko seront bien accompagnés du défenseur Jan Vertonghen, pourtant victime d'un violent au coup au nez lors du match aller à Londres.

"Il n'a rien de plus qu'une coupure sur le nez. Beaucoup de joueurs continuent de jouer dans cette situation. Ce n'est pas grand chose", avait déjà assuré son entraîneur Mauricio Pochettino mardi.

Le technicien argentin pourra compter surtout sur son attaquant vedette Son Heung-min, de retour de suspension et qui avait beaucoup manqué à l'aller.

Le Sud-Coréen, qui a reçu un carton rouge contre Bournemouth samedi en championnat, sera accompagné en attaque par Lucas Moura et Christian Eriksen, qui connaît parfaitement la Johan Cruyff Arena pour avoir évolué à l'Ajax de 2010 à 2013.

Du côté du club d'Amsterdam, Erik ten Hag a reconduit, à deux exceptions près, son équipe-type, qui lui a permis de retrouver le dernier carré de la C1 après près d'un quart de siècle d'absence à ce niveau.

Noussair Mazraoui a été préféré à Joël Veltman au poste de latéral droit, tandis que David Neres, sur lequel planait une légère incertitude, a été remplacé au dernier moment par Kasper Dolberg, qui évoluera en pointe entouré de Hakim Ziyech et Dusan Tadic.

L'Ajax, en ballottage favorable après son succès à l'aller (1-0), doit confirmer à domicile pour poursuivre son incroyable épopée.

Tottenham rêve, lui, de disputer sa première finale en Ligue des champions.

Les équipes :

Ajax: Onana - Mazraoui, De Ligt (cap.), Blind, Tagliafico - Van de Beek, Schöne, De Jong - Ziyech, Dolberg, Tadic.

Entraîneur: Erik ten Hag (NED)

Tottenham : Lloris (cap.) ? Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose ? Wanyama, Sissoko, Alli ? Eriksen - Lucas, Son

Entraîneur: Mauricio Pochettino (ARG)

Arbitre: Felix Brych (GER)



Par Paul RICARD - © 2019 AFP