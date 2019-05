Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Tottenham se paye aussi un come-back incroyable: les Spurs, qui avaient trois buts à remonter à 35 minutes de la fin de leur demi-finale retour à Amsterdam contre l'Ajax, ont arraché mercredi à la dernière minute (3-2) grâce à un triplé de Lucas Moura leur qualification pour la finale de Ligue des champions contre Liverpool.

Tottenham se paye aussi un come-back incroyable: les Spurs, qui avaient trois buts à remonter à 35 minutes de la fin de leur demi-finale retour à Amsterdam contre l'Ajax, ont arraché mercredi à la dernière minute (3-2) grâce à un triplé de Lucas Moura leur qualification pour la finale de Ligue des champions contre Liverpool.



Battus 1-0 à Londres huit jours plus tôt, et menés 2-0 à la Johan Cruyff Arena après 36 minutes, les hommes de Mauricio Pochettino s'en sont remis à un homme providentiel, Moura, auteur du but de la qualification à la 6e minute du temps additionnel pour propulser son équipe vers la première finale de son histoire, le 1er juin au Stade Metropolitano de Madrid.



Par Paul RICARD - © 2019 AFP