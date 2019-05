Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Chelsea a éliminé Francfort aux tirs au but (1-1, 4-3 t.

a.b.) pour se qualifier en finale de la Ligue Europa où il rejoint Arsenal, vainqueur de Valence plus tôt dans la soirée.

La qualification de Chelsea permet à l'Angleterre de réussir une première historique en plaçant quatre de ses clubs dans les deux finales européennes: Arsenal et les Blues en Ligue Europa, tandis que Liverpool et Tottenham s'affronteront pour la Ligue des champions.



