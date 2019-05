Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Le duo Lacazette-Aubameyang en finale! Avec l'attaquant gabonais, triple buteur, et son complice français, Arsenal a dompté Valence 4-2 jeudi en demi-finale retour de Ligue Europa et retrouvé la finale de C3 dix-neuf ans après, accentuant l'emprise anglaise sur le football européen cette saison.

Après une défaite 3-1 à l'aller, les Valenciens n'y ont cru que pendant un quart d'heure, lorsque le Français Kevin Gameiro a ouvert la marque (11e). Mais Aubameyang a répliqué d'une belle demi-volée sur une remise de Lacazette (17e), ce dernier a marqué en pivot (50e) et "Aubame" a douché toute velléité de révolte espagnole (69e, 88e) après le deuxième but de Gameiro (58e).

Arsenal, vainqueur de la C3 en 1970, jouera à Bakou le 29 mai sa troisième finale de la "petite" Coupe d'Europe, deux décennies après une défaite contre Galatasaray en 2000.

Pour sa part, l'entraîneur des "Gunners" Unai Emery va connaître la quatrième finale de Ligue Europa de sa carrière: le technicien espagnol, triple vainqueur avec Séville (de 2014 à 2016), rêve de réussir la passe de quatre - en décrochant au passage un billet pour la prochaine Ligue des champions, devenue peut-être inatteignable via le Championnat d'Angleterre.

L'Angleterre, précisément, est aux anges: alors que le Royaume-Uni se débat dans l'interminable feuilleton du Brexit, les clubs anglais dominent l'Europe cette saison après les qualifications de Liverpool et Tottenham pour la finale de Ligue des champions le 1er juin à Madrid.

- Passage de relais -

C'est peut-être un passage de relais avec le football espagnol, rentré dans le rang cette semaine, à l'image du FC Barcelone mardi à Liverpool ou de Valence jeudi à domicile.

Dans un stade Mestalla chauffé à blanc, les Valenciens ont certes enflammé le match dans le premier quart d'heure, trouvant des boulevards sur l'aile gauche et ouvrant le score par Gameiro, qui a marqué en se jetant (11e).

Mais Arsenal, ballotté, a pu compter sur son irrésistible duo d'attaque Lacazette-Aubameyang: le Français a remisé de la tête sur un duel aérien et le Gabonais a égalisé d'une splendide demi-volée (17e).

Ce but a coupé les jambes des Valenciens. Et Aubameyang (32e) puis Lacazette (39e), déjà buteurs à l'aller, ont eu des occasions très nettes de plier la double confrontation.

Ils y sont parvenus en seconde période, le Français marquant d'un splendide tir en pivot (50e) avant deux buts supplémentaires de son complice gabonais: un tir à bout portant en se jetant entre deux défenseurs (69e) puis une frappe sous la barre à angle fermé (88e).

C'est un crève-coeur pour Valence, qui rêvait d'une finale européenne l'année de son centenaire. Et c'est une joie immense pour Arsenal, qui comptera sur le spécialiste Emery pour viser le titre à Bakou.



