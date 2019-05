Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le titre de champion d'Allemagne se jouera lors de la dernière journée le 18 mai.

Mais le Bayern Munich, incapable de conclure samedi, aura son destin entre les mains avec deux points d'avance sur son dauphin Dortmund.

Tenu en échec à Leipzig (0-0), le "Rekordmeister" a gâché la première de ses deux "balles de match".

Dortmund, qui comptait quatre points de retard avant cette 33e journée, a de son côté fait le job en s'imposant 3-2 à domicile contre Düsseldorf, non sans avoir tremblé dans les dernières minutes. Pulisic (41e), Delaney (53e) et Götze (90e+2) ont marqué pour le Borussia.

"Je dois complimenter mon équipe", a cependant dit le coach du Bayern Niko Kovac après le nul, "nous avons clairement été la meilleure équipe pendant 90 minutes, nous ne leur avons pas laissé grand chose, nous nous sommes créé des occasions. Nous n'avons pas su nous récompenser, mais nous avons confiance pour la semaine prochaine".

Samedi prochain, c'est devant son public de l'Allianz Arena que Munich aura donc la possibilité de conclure, en recevant Francfort, le demi-finaliste malheureux de la Ligue Europa. La partie sera rude: l'Eintracht pourrait bien en effet jouer sur ce match sa quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions.

Compte tenu de sa différence de buts très favorable (+17 par rapport à Dortmund), un nul suffira cependant au Bayern pour être sacré.

Pour Dortmund, le défi ne sera guère plus facile en déplacement à Mönchengladbach, un autre candidat à quatrième place.

- "Robbéry" entre en jeu -

Sans son capitaine Manuel Neuer, toujours blessé, le Bayern a livré à Leipzig un match sérieux, mais sans arriver à se libérer totalement. Les deux équipes, qui se craignaient visiblement, ont avant tout cherché à bien défendre.

Les Bavarois, à qui une victoire aurait donné le 29e titre de leur histoire, ont cru toucher le Graal à la 50e minute, lorsque Leon Goretzka a marqué d'une superbe volée, en reprenant un ballon mal dégagé par la défense. Mais après une assez longue délibération de la VAR, le but a été annulé pour une position de hors-jeu.

En fin de match, le coach Niko Kovac a fait entrer Franck Ribéry (78e) puis Arjen Robben (89e). L'histoire aurait été magnifique si les deux vieux grognards, qui quitteront le club en fin de saison à respectivement 36 et 35 ans, avaient réussi à offrir le titre à leurs jeunes coéquipiers.

Mais l'unique tir de Robben, sur une passe de Ribéry, est passé hors du cadre.

Le Bayern et le RB se retrouveront le 25 mai en finale de la coupe d'Allemagne. Si le Bayern empoche le titre de champion la semaine prochaine, ce sera pour lui l'occasion de finir sur un doublé national. Le dernier doublé des Bavarois remonte à 2016, sous la baguette de Pep Guardiola.

- Stuttgart et Pavard barragistes -

Derrière les deux prétendants au "Schale" (le trophée en forme de bouclier qui récompense le champion), Leipzig est d'ores et déjà assuré de sa troisième place.

Pour la quatrième, et le dernier ticket pour la compétition reine, le verdict tombera également samedi prochain.

Francfort (54 pts), qui joue dimanche à domicile contre Mayence, peut prendre seul la place en cas de victoire. Mais il lui faudra la défendre à Munich une semaine plus tard, alors que Mönchengladbach et Leverkusen (55 pts chacun) pourront encore la lui disputer.

En bas de tableau, la messe est dite. Hanovre et Nuremberg descendent en deuxième division, et le VfB Stuttgart de Benjamin Pavard, malgré sa victoire samedi 3-0 contre Wolfsburg, jouera le barrage de maintien contre le troisième de D2.



