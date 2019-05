Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Les Italiens se sont partagé les honneurs, jeudi dans le Giro, avec la 6e étape pour Fausto Masnada et le maillot rose pour Valerio Conti. Masnada (Androni) et Conti (UAE Emirates) sont arrivés ensemble, dans cet ordre, à San Giovanni Rotondo, terme de cette longue étape de 238 kilomètres, la plus méridionale de l'épreuve.

