Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Après l'argent caché, les chemins sinueux de l'offshore: le procès des époux Balkany, qui a commencé la semaine dernière par l'examen du délit de fraude fiscale, a repris lundi à Paris pour cinq semaines consacrées aux accusations, bien plus lourdes et complexes, de blanchiment et corruption.

Après l'argent caché, les chemins sinueux de l'offshore: le procès des époux Balkany, qui a commencé la semaine dernière par l'examen du délit de fraude fiscale, a repris lundi à Paris pour cinq semaines consacrées aux accusations, bien plus lourdes et complexes, de blanchiment et corruption.