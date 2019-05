Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'attaquant du Paris SG Kylian Mbappé a été élu par ses pairs meilleur joueur du Championnat de France pour la saison 2018-2019, dimanche lors de la soirée des trophées UNFP, l'équivalent des Césars du foot, succédant au palmarès à son coéquipier Neymar.

Mbappé, 20 ans, a également remporté pour la troisième fois d'affilée le trophée de meilleur espoir de Ligue 1, un record et une première.

Eden Hazard, l'ex-prodige lillois qui a été élu deux fois meilleur espoir (2009, 2010) avant d'être sacré meilleur joueur en 2011 et 2012, n'avait pas réussi à remporter les deux trophées lors de la même saison.

Le champion du monde français a devancé ses coéquipiers Neymar, élu par ses pairs la saison passée, et Angel Di Maria, ainsi que Nicolas Pépé (Lille) et Hatem Ben Arfa (Rennes).

La superstar brésilienne, auteure seulement de 15 buts en championnat cette saison, a vécu une saison tronquée par une blessure au pied qui l'a éloignée des terrains une bonne partie du printemps.

Si Mbappé en a profité s'imposer comme le grand artisan du titre de champion de France de Paris avec 32 buts inscrits, il n'a pu empêcher les éliminations précoces de son club en Ligue des champions (8e de finale) et Coupe de la Ligue (quart de finale).

Signe de sa domination sur plan statistique, le Lillois Nicolas Pépé, 2e meilleur buteur du championnat, est loin derrière lui avec 22 buts.

Si le buteur parisien double lors de la dernière journée de Championnat le Barcelonais Lionel Messi (36 buts), Mbappé peut remporter le Soulier d'Or européen, qui récompense le meilleur buteur du continent sur une saison en championnat. Un exploit qui s'annonce difficile...

En dehors de ce prix et du Ballon d'Or, qui manquent encore à son palmarès personnel, le prodige français a déjà remporté en 2018 plusieurs distinctions individuelles prestigieuses avec le trophée de meilleur jeune joueur de la Coupe du monde et le prix Raymond Kopa, désignant le meilleur joueur du monde âgé de moins de 21 ans.



