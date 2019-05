Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Un plébiscite en guise de cadeau d'adieu ? Kylian Mbappé, élu par ses pairs meilleur joueur et meilleur espoir du Championnat de France pour la saison 2018-2019, a surpris l'assistance en laissant planer un doute sur son avenir au PSG, dimanche lors des trophées UNFP.

La soirée du champion du monde français âgé de 20 ans, premier joueur de l'histoire à remporter les deux prix individuels lors de la même saison, a pris une tournure inattendue quand il s'est montré très évasif sur son futur au PSG juste avant la clôture de la cérémonie.

"C'est un moment important pour moi. Un tournant dans ma carrière, le moment d'avoir plus de responsabilités. Peut-être au PSG, peut-être ailleurs", a-t-il lâché sibyllin au micro de beIN Sports, après avoir reçu le trophée de meilleur joueur du championnat de France.

"Pour moi, c'était le moment de le dire. Je suis quelqu'un d'entier: quand je dis quelque chose, je le pense. C'était le bon moment de le dire. Voilà, je l'ai dit !", a-t-il ajouté quelques minutes plus tard en zone mixte, réitérant son désir d'avoir encore plus de "responsabilités".

"Si c'est au PSG, c'est tant mieux. Si c'est ailleurs, ce sera ailleurs pour un nouveau challenge", a-t-il conclu, alors qu'il serait en discussions pour une prolongation de contrat avec le club parisien, selon de nombreux médias.

Il s'agit d'un petit coup de théâtre, tant l'attaquant parisien s'était attaché à déminer les spéculations sur son avenir dès le mois de mars, au lendemain de l'élimination en 8e de finale de Ligue des champions contre Manchester United, dans un entretien diffusé sur TF1.

A la question, "Allez-vous rester à Paris la saison prochaine ?", il répondait: "Je pense que je serai là, c'est sûr même. Avec cette élimination, tous les problèmes que cela va engendrer, ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. Voilà, c'est clair et c'est précis".

Avec une telle sortie, la machine à rumeurs, notamment du côté du Real Madrid, où il est cité comme l'une des cibles prioritaires de Zinédine Zidane pour le mercato estival, est relancée.

- Soulier d'or ? "Ce n'est pas fini !" -

Mbappé, qui a devancé son coéquipier Neymar, lauréat la saison passée, a pourtant profité de la blessure du Brésilien pour s'imposer cette saison comme le grand artisan du titre de champion de France de Paris avec 32 buts inscrits.

Pour remporter le Soulier d'or européen, qui récompense le meilleur buteur du continent en championnat sur une saison, cela s'annonce toutefois insuffisant...

Le buteur parisien doit en effet réaliser un quintuplé à Reims, lors de la dernière journée de Championnat, pour doubler le Barcelonais Lionel Messi (36 buts). Exploit réalisable pour l'insatiable "requin" de Thomas Tuchel ?

"Je me dis que même si je perds, je perds contre Messi, un des plus grands joueurs de l'histoire. Se dire que, peut-être, je lui ai tenu (tête) jusqu'au dernier match, c'est une fierté aussi. Mais ce n'est pas fini !", a-t-il prévenu auprès de l'AFP.

Dans les autres catégories, Christophe Galtier, qui a mené Lille à la 2e place de L1 à la surprise générale, a été sacré meilleur entraîneur de la saison.

Déjà co-lauréat en 2013 en compagnie de Carlo Ancelotti (PSG), l'ancien entraîneur de Saint-Etienne (2009-2017) remporte ce prix honorifique pour la deuxième fois de sa carrière.

- Lille récompensé, Benzema honoré -

"J'ai vécu des moments très forts à Saint-Etienne, avec des trophées, la Coupe d'Europe... mais, automatiquement, c'est la plus belle saison de ma carrière parce que personne ne nous attendait là", a savouré Galtier.

Outre son entraîneur, le club lillois a aussi décroché un autre prix individuel avec Mike Maignan, sacré meilleur gardien du championnat.

Nicolas Pépé fait partie de son côté de l'équipe-type de Ligue 1, où figurent six parisiens (Marquinhos, Silva, Verratti, Di Maria, Mbappé, Neymar).

Lors de cette soirée de gala, organisée dans le cadre cossu du Pavillon d'Armenonville à Paris, deux anciennes stars du championnat de France ont été honorées.

L'ex-idole de Marseille Didier Drogba a reçu un trophée d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, tandis que l'ancien Lyonnais Karim Benzema, auteur de 21 buts en Liga avec le Real Madrid, a été nommé meilleur français de l'étranger.

Chez les filles, Dzsenifer Marozsan a encore une fois devancé les joueuses françaises, notamment ses coéquipières de Lyon Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Amel Majri.

L'internationale allemande, qui vient de remporter la Ligue des champions samedi, remporte le prix pour la 3e année consécutive.

La Parisienne Marie-Antoinette Katoto, meilleure buteuse de D1 féminine mais non sélectionnée avec les Bleues pour disputer le Mondial-2019 en France cet été, a remporté le trophée de meilleure espoir. Comme l'an dernier.



