Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les spectateurs qui ont acheté des billets pour le court Central lundi ont tiré le gros lot: ils vont pouvoir assister aux entrées en lice de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Serena Williams à Roland-Garros!

Côté Français, Jo-Wilfried Tsonga (85e mondial) et Pauline Parmentier (66e) débuteront leur tournoi sur le Suzanne-Lenglen respectivement face à l'Allemand Peter Gojowczyk (96e) et à la Néerlandaise Kiki Bertens (4e), tandis qu'Alizé Cornet (48e) et Richard Gasquet (39e) joueront sur le Simonne-Mathieu contre la Slovaque Viktoria Kuzmova (46e) et l'Allemand Mischa Zverev (103e).

Les spectateurs qui ont acheté des billets pour le court Central lundi ont tiré le gros lot: ils vont pouvoir assister aux entrées en lice de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Serena Williams à Roland-Garros!

Côté Français, Jo-Wilfried Tsonga (85e mondial) et Pauline Parmentier (66e) débuteront leur tournoi sur le Suzanne-Lenglen respectivement face à l'Allemand Peter Gojowczyk (96e) et à la Néerlandaise Kiki Bertens (4e), tandis qu'Alizé Cornet (48e) et Richard Gasquet (39e) joueront sur le Simonne-Mathieu contre la Slovaque Viktoria Kuzmova (46e) et l'Allemand Mischa Zverev (103e).