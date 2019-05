Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

Peu d'occasions franches, pas de but: Chelsea et Arsenal ont regagné les vestiaires sur le score de 0-0 à la pause de la finale de la Ligue Europa mercredi à Bakou.

Mis à part des arrêts de Petr Cech face à Emerson et Olivier Giroud, il n'y a pas eu grand-chose en 45 minutes. Auparavant, Giroud avait gâché un bon centre de N'Golo Kanté, finalement titularisé après avoir été incertain.

Il y a pourtant de l'enjeu. Arsenal veut étoffer un palmarès européen squelettique (Coupe des vainqueurs de Coupes en 1994) et, surtout, gagner la Ligue Europa pour décrocher un billet pour la Ligue des champions. L'entraîneur des Londoniens Unai Emery remporterait ainsi sa 4e Ligue Europa (après les trois glanées avec Séville de 2014 à 2016), un record pour un coach.

Chelsea cherche lui à renouer avec le faste du début des années 2010 (Ligue des champions remportée en 2012, Ligue Europa en 2013). Les Blues sont déjà qualifiés pour la C1 la saison prochaine via la Premier League. Mais une victoire en C3 de Chelsea ferait un heureux en France: Lyon serait qualifié directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions, sans avoir à passer par les tours préliminaires.

Ce match marquera des adieux, officiels ou officieux: Eden Hazard (Chelsea) est pressenti au Real Madrid, tandis que son entraîneur Maurizio Sarri est partant vers la Juventus selon la presse. Dans les rangs d'Arsenal, Cech a déjà annoncé que cette finale refermerait sa carrière de joueur. Beaucoup le voient intégrer l'encadrement sportif de Chelsea, où il était resté 11 saisons avant d'aller chez les Gunners.



