Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Emmanuel Macron et le gouvernement faisaient face mercredi à un flot de critiques acerbes de l'opposition et des syndicats de General Electric, accusés d'être responsables d'un "désastre" industriel et social après l'annonce par GE de la suppression de plus d'un millier d'emplois en France.

Emmanuel Macron et le gouvernement faisaient face mercredi à un flot de critiques acerbes de l'opposition et des syndicats de General Electric, accusés d'être responsables d'un "désastre" industriel et social après l'annonce par GE de la suppression de plus d'un millier d'emplois en France.