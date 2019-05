Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Au moins six personnes ont été tuées et six autres blessées dans un attentat-suicide visant l'Université de la défense nationale afghane, une école militaire située dans l'ouest de Kaboul, a indiqué la police jeudi.

