Le naufrage d'un bateau de tourisme sur le Danube mercredi soir à Budapest a fait 3 morts, et 16 personnes sont portées disparues, a indiqué la télévision publique hongroise citant le ministère de l'Intérieur.

Selon la chaîne de la télévision hongroise M1, 15 autres passagers ont été récupérés sains et saufs après que le bateau soit entré en collision avec une autre embarcation à proximité du Parlement de Budapest.

L'accident s'est produit vers 22h00 locales (20h00 GMT), selon la même source et des plongeurs étaient dans la soirée à la recherche des personnes disparues.

Un important courant dû aux fortes pluies des dernières semaines compliquait cependant la tâche des secours.

Le bateau transportait 32 passagers et deux membres d'équipage dans ce secteur prisé pour les excursions fluviales.

L'accès au Danube dans la zone était bloqué par les autorités, selon la télévision qui diffusait des images de véhicules de secours en intervention.



