Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

L'Italien Damiano Cima (Nippo) a enlevé la 18e étape du Tour d'Italie, jeudi à Santa Maria di Sala (nord-est), en résistant au retour du peloton.

L'Equatorien Richard Carapaz (Movistar) a conservé le maillot rose de leader à trois jours de l'arrivée à Vérone, après cette étape de transition.

Cima, membre d'une échappée de trois coureurs, a précédé sur la ligne le champion d'Allemagne Pascal Ackermann et l'Italien Simone Consonni.

Cima, un Brescian âgé de 25 ans passé professionnel dans la modeste équipe Nippo en 2018, n'avait gagné jusqu'à présent qu'une étape du Tour de Chine l'an passé.

L'Italien semblait le moins fort du trio échappé après une cinquantaine de kilomètres dans cette longue étape de 222 kilomètres. Mais il a surpris ses deux compagnons, l'Allemand Nico Denz et l'Italien Mirco Maestri, dans le sprint.

Sur ses talons, Ackermann n'a pu que frapper son guidon de dépit de rater un troisième succès. L'Allemand a pu se consoler en reprenant le maillot cyclamen du classement par points au Français Arnaud Démare.

Dans le sprint, Démare, qui a dû couper son effort après un coup d'épaule avec un autre coureur (Sénéchal), n'a pu faire mieux que huitième.

Vendredi, le Giro revient en montagne dans la 19e étape limitée à 151 kilomètres entre Trévise et San Martino di Castrozza.

A défaut de grands cols, le parcours offre un final en montée, mais d'une pente modérée (13,6 km à 5,6 %), pour rejoindre l'arrivée, à la veille de la grande étape des Dolomites.



Par Kang Jin-kyu - © 2019 AFP