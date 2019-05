Benoit Paire (38e) s'est qualifié vendredi pour les 8e de finale de Roland Garros, son meilleur résultat Porte d'Auteuil, après l'abandon de son adversaire, l'Espagnol Pablo Carreno Busta (57e). Le Français menait deux manches à une (6-2, 4-6, 7-6) quand l'Espagnol, qui venait de se faire masser, a décidé d'abandonner.

L'Avignonnais, deux jours après son match marathon face à Pierre-Hugues Herbert (5 sets et de plus de 4h30), a là bénéficié d'un match raccourci. Il avait idéalement débuté le match avant de se compliquer un peu la tâche avec la perte du second set. A l'issue d'un 3e set très accroché, les deux joueurs se sont alors retrouvés au tie-break. Mais à 3-0 pour le Français, le joueur espagnol, a priori touché à une cuisse, a demandé une intervention médicale. Après la perte du tie-break 7 points à 1, il a finalement préféré jeter l'éponge.

Benoit Paire, qui a remporté le tournoi de Lyon juste avant d'arriver à Paris, n'avait jamais dépassé le 3e tour à Roland-Garros, un stade qu'il avait atteint en 2013 et 2015. Il égale du coup son meilleur résultat en Grand Chelem, avec deux autres 8e de finale à l'US Open 2015 et Wimbledon en 2017.

Premier qualifié tricolore pour les 8e de finale, il sera obligatoirement rejoint par un compatriote puisque Gaël Monfils affronte au 3e tour Antoine Hoang. L'année dernière, aucun Français n'avait atteint les 8e de finale à Roland-Garros. Benoit Paire rencontrera en 8e de finale le vainqueur du match entre le Japonais Kei Nishikori (7e) et le Serbe Laslo Djere (32e).

