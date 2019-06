Des dizaines de milliers de fans sont attendus dans les rues de Liverpool dimanche après-midi pour accueillir leur équipe qui a triomphé la veille de Tottenham (2-0), en finale de la Ligue des champions à Madrid, mettant fin à des années de disette.

L'entraîneur Jürgen Klopp et les héros du match doivent prendre place dans un bus à impériale duquel ils brandiront leur trophée lors d'un parcours de plusieurs kilomètres dans la ville des Beatles, qui les mènera jusque sur le front de mer. La parade doit démarrer à 17h00 (françaises, 15H00 GMT). Mais les supporters n'ont pas attendu pour fêter la victoire, occupant le pavé toute la nuit, vêtus du maillot rouge de leur équipe et trophée gonflable à la main. "On n'a jamais vu ça... c'est un océan de rouge", a déclaré à l'AFP Paul Shingler, 52 ans, venu du Yorkshire.

Le coup de sifflet final a aussi déclenché des scènes de liesse à Madrid où 50.000 supporters de Liverpool avaient fait le déplacement.

- "Larmes" -

"Nous étions presque tous en larmes sur la pelouse parce que c'était si intense, si grand, cela signifiait tellement pour nous", a soufflé Jürgen Klopp. Car la victoire en Ligue des champions a le goût d'une douce revanche pour le club du nord-ouest de l'Angleterre après la défaite en finale face à Madrid l'an dernier.

Mohamed Salah, qui a ouvert le score sur penalty après 1 minute 48 secondes, a révélé avoir tiré sa motivation de la déception de Kiev, où il avait dû quitter le stade en larmes après une blessure à l'épaule. "Avant le match, j'ai regardé une photo de l'an dernier où nous avions été tellement déçus de perdre en finale", a-t-il dit.

C'est aussi le premier trophée remporté par Liverpool en sept ans. Et ce sixième succès en Ligue des champions -après 1977, 1978, 1981, 1984 et 2005- ne cache pas le fait que le club n'a pas réussi à remporter le championnat d'Angleterre depuis 1990. Le titre lui est passé sous le nez cette saison pour un petit point d'écart avec Manchester City (98 contre 97).

Le défenseur Virgil van Dijk, désigné homme du match, a affirmé que l'équipe allait rectifier le tir lors de la prochaine saison. "En juillet, lorsque nous redémarrerons, tout le monde repartira de zéro et tout le monde ira chercher ses objectifs", a déclaré le Néerlandais. Liverpool n'avait rien gagné depuis sa victoire contre Cardiff City sur penalty en finale de la Coupe de la Ligue en 2012.



