Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Roger Federer, de retour à Roland-Garros pour la première fois depuis 2015, s'est qualifié en vitesse pour les quarts de finale en écartant l'Argentin Leonardo Mayer (68e) en trois sets (6-2, 6-3, 6-3) en un peu plus d'1h40 min dimanche.

Le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem affrontera son compatriote Stan Wawrinka (28e) ou le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (N.6) pour une place dans le dernier carré.

A deux mois de fêter ses 38 ans, Federer devient le quart-de-finaliste le plus âgé à Roland-Garros depuis près d'un demi-siècle (1971 précisément). Il devient aussi le quart-de-finaliste le plus âgé en Grand Chelem depuis 28 ans (Connors à l'US Open 1991).

Federer, vainqueur de Roland-Garros il y a dix ans, n'a pas perdu le moindre set au cours de ses quatre premiers matches sur la terre battue parisienne. Contre Mayer, malgré le vent qui soufflait sur le court Philippe-Chatrier inondé de soleil, il n'a pas été confronté à la moindre balle de break.

"Je suis super content, je m'étais aussi préparé au pire des cas, perdre au premier tour en trois sets, donc je suis forcément ravi, c'est fabuleux de passer autant de temps à Paris, de me faire plaisir avec mon jeu", a-t-il souri.

"Ce n'était pas facile, j'ai super bien servi, Leonardo (Mayer) a eu de la peine à retourner, je suis très content de ma performance et je me réjouis énormément pour la suite", a-t-il poursuivi.

Le champion suisse était absent des trois précédentes éditions de la levée parisienne du Grand Chelem. En 2016, il avait joué deux tournois sur ocre, mais son dos douloureux l'avait contraint à renoncer à Roland-Garros. Les deux années suivantes, il avait délibérément évité l'ensemble de la saison sur terre battue pour se ménager en vue de Wimbledon. Lui qui, avant la saison 2019, n'avait plus mis les pieds sur la surface depuis mai 2016, l'a de nouveau foulée au début du mois, à Madrid puis à Rome (deux quarts de finale).



