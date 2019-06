Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La Sud-Coréenne Lee6 jeong-eun a frappé fort en s'adjugeant le premier titre de sa carrière, lors du prestigieux US Open féminin de golf, dimanche.

Lee6, comme elle est officiellement désignée pour la distinguer de plusieurs homonymes sur le circuit féminin (LPGA), avait commencé la journée au 6e rang, à deux coups de la première place.

Alors que ses rivales rencontraient des difficultés sur les greens du Charleston Country Club, Lee6, 23 ans, est passée en tête en enchaînant deux birdies de suite aux trous N.11 et N.12.

Elle a débordé la Française Céline Boutier, co-leader en début de journée, pour compter jusqu'à trois coups d'avance.

Mais la Sud-Coréenne qui dispute sa première saison complète sur le circuit LPGA, a commencé à ressentir la pression.

La 17e mondiale a gaspillé un coup sur le trou N.16 avec une approche trop courte, ouvrant la porte à Boutier qui n'en a pas profité.

La Française, 25 ans, a laissé passer sa chance en ratant un birdie relativement facile, sur ce même trou N.16.

Lee6 a encore connu une dernière frayeur avec un bogey sur le dernier trou, mais Boutier s'est égarée dans un bunker sur le N.18 et a même rétrogradé à la 5e place en terminant sa journée avec un double-bogey (281, -3).

- Un chèque d'un million -

Lee6 s'est finalement imposée avec un total de 278 (-6), avec deux coups d'avance sur les Américaines Angel Yin et Lexi Thompson, ainsi que la Sud-Coréenne Ryu So-yeon, 2e ex aequo (280, -4).

"J'ai commencé à être nerveuse à partir du trou N.16, je sais que j'ai fait deux bogeys sur ces trois derniers trous, mais j'ai donné le meilleur de moi-même", a expliqué la lauréate de l'US Open 2019, en larmes.

"Je ne pouvais pas imaginer un jour que je remporterai mon premier titre LPGA dans un tournoi du Grand Chelem, je suis fière de tout le travail que j'ai accompli", a-t-elle ajouté.

Elle est la onzième lauréate différente de l'US Open en onze ans et a reçu un chèque d'un million de dollars (900.000 euros), la plus importante prime de victoire jamais versée sur le circuit féminin.

Le deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année n'a pas souri aux favorites.

La N.1 mondiale, la Sud-Coréenne Ko Jin-young, s'est classée 14e (284, par), tandis que la tenante du titre, la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, a terminé à la 26e place (286, +2).



Par Romain COLAS - © 2019 AFP