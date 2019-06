Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

L'écrivain et ancien diplomate Daniel Rondeau, 71 ans, a été élu jeudi à l'Académie française au fauteuil de Michel Déon après deux candidatures infructueuses en 2011 et 2016.

Lauréat du Grand prix du roman de l'Académie française en 2017, l'écrivain, ami de Johnny Hallyday et ancien ambassadeur à Malte et auprès de l'Unesco, a été élu au premier tour avec 18 voix, a indiqué l'Académie dans un communiqué.

Autre candidat en lice, l'écrivain Jean-Christian Petitfils a obtenu 6 voix. Il y a eu un bulletin blanc et deux bulletins marqués d'une croix.

Ami de longue date de Johnny Hallyday, Daniel Rondeau s'était fait remarquer en prononçant l'oraison funèbre du chanteur lors de ses funérailles en décembre 2017.

"J'avais un lien mystérieux avec Johnny. Car cette amitié n'allait pas de soi", aime souligner l'écrivain à la mèche rebelle et à la voix grave un peu nasillarde.

Auteur d'une trentaine d'ouvrages, Daniel Rondeau a également été éditeur, cofondateur de la maison Quai Voltaire et directeur de la collection Bouquins chez Robert Laffont. Il a été journaliste, notamment pour Libération et le Nouvel Observateur.

Nommé ambassadeur à Malte en 2008, il prit la défense des boat-people de Méditerranée. Délégué permanent de la France auprès de l'Unesco en 2011, il démissionna de ce poste deux ans après.

Militant maoïste durant sa jeunesse, Daniel Rondeau s'est beaucoup engagé ces dernières années en faveur des chrétiens d'Orient.

Avant son élection, l'écrivain avait tenté à deux reprises d'entrer à l'Académie française. Il s'était porté une première fois candidat en 2011 (au fauteuil de Pierre-Jean Rémy) puis en 2016 (au fauteuil de René Girard). Il avait alors manqué la majorité pour être élu de trois voix.

Son élection met fin à la "malédiction" qui semblait peser sur le fauteuil de Michel Déon.

Les trois dernières élections pour trouver un successeur au fauteuil de l'auteur d'"Un taxi mauve", décédé en décembre 2016, s'étaient soldées par des échecs retentissants malgré des candidats de renom.

Avec l'élection de Daniel Rondeau, l'Académie française compte désormais 35 membres. Cinq sièges restent à pourvoir dont ceux occupés par François Weyergans et Michel Serres décédés la semaine dernière.



Par Marie JULIEN - © 2019 AFP