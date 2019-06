La capitaine de l'équipe de France féminine Amandine Henry, qui s'était bloqué le dos en préparation, s'est dite "apte à jouer" vendredi le match d'ouverture du Mondial-2019 contre la Corée du Sud, au Parc des Princes.

"Mon dos va beaucoup mieux. Forcément quand on se blesse, on se pose beaucoup de questions. Oui je suis apte à jouer. J'ai hâte", a rassuré jeudi Amandine Henry, lors de la conférence de presse d'avant-match. La milieu de terrain et sa coéquipière Griedge Mbock (entorse légère à un genou), ont provoqué une petite frayeur au staff de l'équipe de France, avant de reprendre l'entraînement mardi.

"On n'a pas eu de stress par rapport aux blessures parce qu'on sait que tout le monde est prêt", a ajouté la capitaine des Bleues. "Le groupe va bien. J'ai à ma disposition 23 joueuses pour jouer demain", a confirmé la sélectionneuse Corinne Diacre. "Il n'y a pas de problèmes, elles sont à 100%. Tout est rentré dans l'ordre."

Relancée sur l'état de santé de M'bock, Diacre s'est montrée légèrement évasive. "La journée de repos qu'on lui a laissée lui a été salvatrice", a-t-elle seulement répondu.

Le Mondial-2019 féminin sera le 6e tournoi international majeur organisé en France après le Mondial-1938, l'Euro-1960 (demi-finales et finale), l'Euro-1984, le Mondial-1998 et l'Euro-2016, uniquement des compétitions masculines.

La Coupe du monde féminine aura lieu du 7 juin au 7 juillet dans neuf villes hôtes: Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.



AFP