Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Cristiano Ronaldo revient en héros! Avec un triplé dont deux buts en deux minutes, l'attaquant a expédié le Portugal en finale de la Ligue des nations lors d'une demi-finale contre la Suisse (3-1) marquée mercredi par une controverse liée à l'arbitrage vidéo (VAR).

Revenu en sélection au printemps après six mois sabbatiques, "CR7" a marqué sous le maillot national pour la première fois depuis près d'un an: d'un coup franc splendide (25e), d'une reprise salvatrice au ras du poteau (88e) et d'une frappe enroulée (90e) quelques secondes plus tard au stade du Dragon de Porto (nord du Portugal). L'Angleterre affrontera les Pays-Bas jeudi soir dans l'autre demi-finale.



Par Julie JAMMOT - © 2019 AFP