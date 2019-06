Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Olivier Giroud va faire son retour à la pointe de l'attaque des Bleus, samedi (20h45) à Konya contre la Turquie, un match qualificatif pour l'Euro-2020 que débutera Moussa Sissoko au milieu de terrain.

Didier Deschamps a fait du classique en défense avec, devant son gardien et capitaine Hugo Lloris, l'habituelle charnière centrale Raphaël Varane - Samuel Umtiti, épaulée sur les côtés par Benjamin Pavard à droite et Lucas Digne à gauche.

Au milieu de terrain, c'est Sissoko qui tentera de faire oublier l'absence de N'Golo Kanté (genou), forfait pour les deux derniers matches internationaux de la saison. Il évoluera au côté de Paul Pogba.

Sur l'aile gauche, Blaise Matuidi aura pour mission de bloquer les montées du latéral lillois Zeki Celik, auteur d'un doublé en amical avec la Turquie dimanche contre l'Ouzbékistan.

Préservé contre la Bolivie dimanche, trois jours après avoir gagné la Ligue Europa avec Chelsea, Giroud retrouve sa place d'avant-centre, avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann notamment en appui.

La Turquie, déjà affaiblie par l'absence de plusieurs joueurs majeurs (Emre Belözoglu, Ozan Kabak...), débutera la rencontre sans Hakan Calhanoglu, le milieu de l'AC Milan, sur le banc.

Composition des équipes de France et de Turquie qui s'affrontent samedi (20H45) à Konya dans le cadre des qualifications pour l'Euro-2020:

France:

Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Umtiti, Digne - Mbappé, Sissoko, Pogba, Matuidi - Griezmann, Giroud

Sélectionneur: Didier Deschamps

Turquie:

Günok - Celik, Ayhan, Demiral, Kaldirim - Tekdemir, Toköz - Under, Kahveci, Karaman - Yilmaz (cap.)

Sélectionneur: Senol Günes

Arbitre: Damir Skomina (SLO)



