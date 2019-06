La star française du basket-ball Tony Parker a annoncé lundi qu'il prenait sa retraite, après 18 ans passés en NBA au cours desquels il a remporté quatre titres de champion et est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de sa franchise, les San Antonio Spurs.

"C'est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. J'ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c'était une aventure incroyable! Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA", a annoncé le meneur de jeu de 37 ans sur son compte Twitter juste après avoir annoncé sa décision dans une interview avec le site internet sportif The Undefeated.



