Les observateurs internationaux déployés pour surveiller la présidentielle au Kazakhstan, remportée par le chef de l'Etat par intérim, ont dénoncé lundi "un respect insuffisant des normes démocratiques", avec peu de place à la critique du pouvoir et des "irrégularités généralisées".

Le scrutin, remporté avec plus de 70% par Kassym-Jomart Tokaïev, "a montré un respect insuffisant des standards démocratiques", estime la mission menée par l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) dans son rapport.

Elle relève "un manque de respect pour les droits fondamentaux, y compris des arrestations de manifestants pacifiques, et des irrégularités généralisées le jour du scrutin".

"Si le nombre de candidats présentait en apparence une diversité politique, il y a eu peu de campagne critique", jugent les observateurs.

"L'élection a eu lieu dans un environnement politique dominé par le parti au pouvoir et qui limitait les voix critiques. Dans le même temps, les irrégularités constatées le jour du vote et le dédain affiché pour les procédures formelles signifient qu'un décompte honnête n'a pas pu être garanti", ajoutent-il.

Le président par intérim du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a remporté la présidentielle anticipée de dimanche avec 70,8% des voix, selon la Commission électorale centrale.

Son plus proche rival, Amirjan Kossanov, a obtenu 16,2% lors de ce scrutin convoqué dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale après la démission surprise en mars de Noursoultan Nazarbaïev, qui avait dirigé sans partage le pays depuis son indépendance en 1991.

La victoire de M. Tokaïev, un diplomate de carrière de 66 ans, ne faisait guère de doute puisqu'il était soutenu par l'ex-président.

"Cette élection représentait un moment important pour la société kazakhe (...) Malgré la présence de sept candidats dont pour la première fois une femme, le scrutin a montré qu'il existe un besoin pour une réelle consolidation démocratique et d'importantes réformes politiques, sociales et légales", a jugé George Tsereteli, le chef de la mission de l'OSCE, cité dans le communiqué.

Le scrutin a été marqué par d'importantes manifestations à travers le pays, les protestataires appelant au boycott d'une élection qu'ils estimaient jouée d'avance. Dans les deux principales villes kazakhes, la capitale Nur-Sultan et Almaty, des journalistes de l'AFP ont été témoins de plusieurs centaines d'arrestations.



