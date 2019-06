Environ un millier de personnes ont participé jeudi à Lorient à une marche blanche organisée en hommage au garçon de 10 ans tué dimanche et à son cousin de sept ans, grièvement blessé par un chauffard toujours recherché, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Dans une ambiance très recueillie, le cortège, silencieux, a commencé à marcher vers 13H30 dans les rues de Lorient sous un soleil interrompu par une petite pluie. Escortée par la police, la marche blanche est passée par la voie de bus empruntée par le chauffard et sa passagère au moment de l'accident.

Dans le cortège se mêlaient toutes catégories sociales, origines et cultures, avec de nombreux enfants placés en tête de la marche. "En tant que mère ça m'a touchée. J'ai des enfants et ça peut arriver à tout le monde. Je suis passée hier (mercredi) sur les lieux de l'accident. En venant ici, à cette marche blanche, j'ai voulu soutenir la famille", a dit Sandra Aladin, 34 ans, venue de Lorient avec ses trois filles et sa soeur.

Le maire socialiste de Lorient Norbert Métairie était également présent. "Courage aux familles, tous dans nos coeurs", pouvait-on lire sur une pancarte à côté des photos des deux jeunes victimes. "Stop à la violence routière" s'affichait sur un autre panonceau. Des roses blanches ont été distribuées aux participants avant le départ du cortège. Arrivés devant le lieu de l'accident, proche d'un fast-food et d'un garage, des participants ont levé les fleurs vers le ciel avant de les déposer à l'endroit du drame. La foule a commencé à se disperser vers 14H30, beaucoup repartant en pleurant. "C'est touchant, le petit a l'âge de mon petit frère. J'ai voulu venir marcher et soutenir la famille. C'est émouvant et ça fait mal", a réagi Caroline, 17 ans.

Zehra et Yuna, deux collégiennes, sont venues montrer aux parents du garçon tué qu'elles sont "avec eux". "Je suis fière de voir que tout le monde est venu", dit Zehra dont les parents sont amis avec la famille de la victime. "On veut aussi montrer au monsieur qu'il doit assumer ce qu'il a fait, il doit se rendre à la police", insiste Yuna.

Virginie Rouxel, 35 ans, dont la fille est scolarisée dans la même école que le garçonnet, a vu le véhicule - une fourgonnette blanche - partir en zigzaguant quelques instants après l'accident, et le chauffeur prendre la fuite en courant. "Elle et moi avons vu le garçon recouvert de sang, c'était très choquant. Arrivée à la maison, ma fille a fait un dessin pour représenter l'accident", a ajouté cette mère qui va demander l'aide de la cellule psychologique.

La passagère du véhicule, âgée de 21 ans, a mis fin à sa cavale dans la nuit de mercredi à jeudi en se rendant chez un habitant de Caudan, près de Lorient, où elle a été arrêtée par la police et placée en garde a vue. Le chauffard de 20 ans est lui toujours recherché.



