Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

La pouliche française Channel montée par Pierre-Charles Boudot a remporté courageusement dimanche le Prix de Diane, considéré comme le Championnat d'Europe pour trois ans sur 2.

100 mètres, devenant la nouvelle princesse de Chantilly (Oise).

Attentiste en bonne place, Channel a porté une vive attaque dans les 300 derniers mètres. Nettement en tête à 200 mètres du poteau d'arrivée, elle s'est allongée et a bien résisté à l'attaque finale de Commes qui a dû se contenter de la deuxième place.

Un peu plus loin, la pouliche Grand Glory pilotée par le jockey expérimenté Gérald Mossé, 52 ans, cinq fois vainqueur du Diane, a pris la troisième place après avoir refait beaucoup de terrain en dehors.

Seize concurrentes étaient au départ de cette 170ème édition et ont bataillé sur un terrain souple, sous le soleil, devant des milliers de spectateurs, dont de nombreuses femmes chapeautées.

"Qu'est-ce que c'est beau de gagner le Diane ! Je n'ai pas toujours eu de chance dans ces courses-là. Aujourd'hui, on s'impose du minimum, elle est maniable, on n'était pas trop loin de la tête, elle a été très courageuse jusqu'au bout", a lancé Pierre-Charles Boudot de retour aux écuries, en embrassant sa championne sur la tête, ému aux larmes.

"C'est un rêve de gosse qui se réalise. On travaille tous les jours pour ça!", a déclaré un peu plus tard "PC" Boudot lors d'une conférence de presse.

Le jockey de 26 ans signe son premier sacre dans le "Diane" tout comme le jeune entraîneur de Channel, Francis-Henri Graffard, installé à Chantilly .

"C'est incroyable, ça s'est ouvert quand il fallait. J'ai crié dans les derniers mètres, je n'arrive pas vraiment à réaliser", a commenté M. Graffard. "Quand elle a accéléré dans la ligne droite, j'y ai cru et je ne voyais plus qu'elle", a-t-il ajouté, ne tarissant pas d'éloges pour sa petite pouliche achetée "seulement 70.000 euros aux ventes de Deauville".

La deuxième place est revenue à Commes, confiée au jockey italien Cristian Demuro. Au sein du peloton depuis le départ, la pouliche à la robe ébène est venue attaquer la gagnante dans les 200 derniers mètres mais a perdu la victoire d'un balancier d'encolure.

- L'Aga Khan 6e -

"Je suis content, même si on perd de peu, Commes a eu quelques petits problèmes de trafic", a commenté Jean-Claude Rouget, l'entraîneur de Commes.

La favorite Siyarafina, appartenant à l'Aga Khan et montée par le crack-jockey belge Christophe Soumillon, a fini elle sixième.

Christophe Soumillon a tenté sa chance à mi-ligne droite mais a certainement payé ses efforts en début de parcours, à cause de son mauvais numéro de corde, le 16, qui l'a contraint à s'élancer tout en dehors.

La Japonaise Amarena sous la selle de Yutaka Take a fini avant-dernière: elle s'était élancée de la stalle 15, un handicap.

Grâce à ce sacre, Channel, fille de Nathaniel et de Love Magic, a engrangé les 571.400 euros promis à la gagnante de ce derby français, sur le million d'allocation totale. Channel n'est pas encore engagée dans le Prix de l'Arc de Triomphe. "Je vais en discuter avec son entourage", a dit M. Graffard.

Quant à l'acteur australien Simon Baker, ambassadeur de la marque Longines, sponsor de la course, il a remis le Trophée à l'entourage de l'élégante pouliche qui s'est montrée la plus combative.



