Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 41 minutes

C'est une fresque sur une colonne --des soldats chinois et nord-coréens y livrent bataille aux forces américaines pendant la guerre de Corée-- et c'est désormais un passage obligé pour les Chinois qui, des décennies plus tard, viennent à Pyongyang, en touristes cette fois.

