EDF estime pouvoir réparer les soudures du réacteur nucléaire EPR de Flamanville d'ici fin 2022, a dit jeudi le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), ouvrant la voie à de nouveaux importants retards pour le chantier.

"Dans l'esprit d'EDF, si la réparation doit être réalisée avant la mise en service et en fonction de la stratégie de réparation qui sera retenue, EDF estime que la réparation pourra s'effectuer d'ici fin 2022", a indiqué Bernard Doroszczuk lors d'une conférence de presse.

EDF visait jusqu'à présent un chargement du combustible dans le réacteur fin 2019. "Le décret d'autorisation de création doit être modifié pour tenir compte de la situation", a précisé Bernard Doroszczuk.

Le décret actuel prévoit en effet une mise en service en avril 2020 au plus tard. "Il faudrait demander un report de cette date à une échéance qui permettra à EDF de réaliser les modifications", a-t-il expliqué.

EDF va devoir réparer huit soudures difficilement accessibles de l'EPR de Flamanville, a décidé jeudi l'ASN. Le gendarme du nucléaire estime que "la réparation des soudures avant la mise en service du réacteur constitue la solution de référence".

EDF avait demandé début juin s'il était possible de réparer ces soudures vers 2024, après la mise en service du réacteur.



