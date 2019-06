Le Mondial de football qui se déroule en France s'accorde très bien au féminin, entre audiences TV records, Bleues qui remplissent les stades, stars au rendez-vous et même des polémiques sur la VAR. Seul regret, des gradins clairsemés pour les "petites" nations.

• Elles crèvent l'écran

Le vendredi 7 juin, les Bleues entament un tour d'honneur devant 45.261 spectateurs au Parc des Princes - nouveau record d'affluence en France pour un match féminin - après leur démonstration contre la Corée du Sud (4-0).

Les audiences TV du match - diffusé en France en clair sur TF1 et en crypté sur Canal+ - tombent et c'est encore un record: près de 11 millions de téléspectateurs ! Le premier match des Bleus de Didier Deschamps au Mondial-2018 en rassemblait 12,59 millions... "C'est exceptionnel, salue le président de la FFF Noël Le Graët. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde devant les écrans".

"En Europe, c'est 40 millions de téléspectateurs", ajoute-t-il ravi. En Italie, le record est tombé lors du match face au Brésil, diffusé en simultané sur Rai1, principale chaîne du groupe public, et sur un canal de Sky Sport, bouquet de chaînes par satellite: 7,3 millions de téléspectateurs, soit une part de marché de 32%. Pour le Grèce-Italie des messieurs en éliminatoires de l'Euro-2020, c'est 5,3 millions de téléspectateurs (28,8%).

Au Brésil, TV Globo, obtient une part d'audience de 46% à Rio pour Brésil-Italie chez les dames au Mondial, contre 52% pour Brésil-Venezuela chez les messieurs à la Copa America.

• Elles remplissent les stades... ou pas

Le 11 juin, un million de billets avaient été écoulés, avec quatorze matches à guichets fermés - dont les demi-finales (2 et 3 juillet) et la finale de Lyon le 7 juillet - selon les chiffres de l'organisation. 76% des places ont été acquises par des Français, mais le public américain est également en nombre (15%), largement devant les Britanniques (3%), les Néerlandais (2%) et les Allemands (1,5%).

C'est le stade de la Mosson à Montpellier - qui accueille notamment deux matches du Cameroun - qui a connu le plus de difficultés à se remplir, avec seulement 58.000 billets écoulés pour cinq rencontres, soit une moyenne de 11.600 spectateurs par match. "Avant de critiquer certains taux de remplissage, il faut d'abord se féliciter d'avoir autant de monde. Personne n'y croyait. On aura au moins vingt matches à guichets fermés. On est sur un remplissage supérieur à 70% sur 32 matches", insiste auprès de l'AFP Erwan Le Prévost, directeur du comité d'organisation (LOC). "Pour Montpellier et Nice, regardez d'abord les taux d'affluence en Ligue 1. On fait mieux. Et on ne peut pas non plus inventer des gens".

Pour l'ambiance, comme chez les garçons, les supporters néerlandais se déplacent en masse pour suivre leur sélection: ils étaient plus de 15.000 vêtus du maillot "Oranje" à déferler pacifiquement dans les rues de Valenciennes le 15 juin.

• Elles ont aussi leurs polémiques "VAR"

Un Mondial, ce sont de belles images. Comme Marta, la mégastar brésilienne, qui arrive aux vestiaires en jouant du ukulélé devant ses partenaires, dont certaines frappent sur des steel-drums. Mais un Mondial, ce sont aussi des polémiques sur et en dehors du terrain. Comme l'accès au Parc des Princes lors du match d'ouverture: "le dispositif était mal dimensionné", reconnaît Erwan Le Prévost. "On n'avait pas anticipé autant de présence politique. Mais bon, 85% des spectateurs étaient là au coup d'envoi et on a corrigé les choses pour les matches suivants".

Des mêmes billets ont aussi été revendus plusieurs fois sur des plateformes en ligne, illégalement, empêchant les malheureux acheteurs d'assister aux matches. "Il faut acheter ses billets sur le site de la Fifa uniquement", rappelle Erwan Le Prévost.

Autre souci: les fans zones attirent peu jusqu'ici. "Elles vivent surtout le mercredi et le week-end car on a un public très familial. Et elles vivront encore plus fort avec les matches à élimination directe. On n'a pas toujours été chanceux sur la météo, notamment à Paris pour le match d'ouverture", commente Erwan Le Prévost.

Sur le terrain, une série de penalties à retirer - la France en a bénéficié face au Nigeria - après usage de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) fait beaucoup parler.

"Il y a un nouveau règlement, a éclairci la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre. Si la gardienne de but n'a pas au moins un pied sur la ligne, c'est penalty à retirer et c'est carton jaune. Mais ce sont les lois applicables au 1er juin". Et contrairement à l'Euro-2016, "personne ne parle (en mal) des pelouses. On a été particulièrement vigilant là-dessus", se félicite Erwan Le Prévost.



