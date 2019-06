Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

La mairie de Paris a réclamé jeudi au gouvernement français et à l'administration "des effectifs de police" car il y a une "explosion" de la délinquance dans la capitale française depuis la crise sociale des "gilets jaunes".

"Paris a été confronté à beaucoup d'évènements, de conflits. Je pense aux +gilets jaunes+, qui a évidemment mobilisé les forces de l'ordre pour le maintien d'ordre", a déclaré la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, lors d'un colloque à la mairie.

Lancé mi-novembre, le mouvement des "gilets jaunes", né sur les réseaux sociaux, organise tous les samedis depuis cette date des manifestations dans toute la France, qui ont parfois été marquées par des violences spectaculaires. La mobilisation s'est toutefois étiolée au fil des mois.

"On comprend qu'un évènement comme celui-là ait retiré des effectifs de nos quartiers", mais "la dégradation dans un certain nombre de quartiers, nous la voyons", a-t-elle ajouté, dénonçant une "explosion" de la délinquance et citant le cas de "la Goutte d'or, Château Rouge, porte de la Chapelle", quartiers populaires situés dans le XVIIIe arrondissement 'nord de la capitale).

"Il faut remettre des effectifs de police dans nos quartiers", a insisté la maire de Paris, après la publication sur Twitter d'un courrier de son adjointe chargée de la sécurité, Colombe Brossel, à l'adresse du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Dans ce courrier, celle-ci dénonce que "certains samedis, les commissariats parisiens (aient) été vidés de 50% de leurs effectifs pour participer au maintien de l'ordre" lors des manifestations.

Selon un décompte de la mairie de Paris, les chiffres de la délinquance ont explosé ces derniers mois : "+68% des vols à la tire depuis le début de l'année dans le métro parisien, +71% des agressions sexuelles en novembre 2018 dans le métro parisien, +13,5% des atteintes volontaires, + 8,5% des recels, +8% des violences faites aux femmes, + 18% des violences intrafamiliales, +16% des cambriolages entre 2017 et 2018 dans 19 des 20 arrondissements parisiens, les atteintes aux biens passent de 5,8% en 2018 à 15% en 2019, +37,6% de vols à la tire et +7,4% des vols par effraction, +12,8% des affaires de trafics de stupéfiants entre 2017 et 2018".



