Trois personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée dans un incendie qui s'est déclaré samedi vers 05H00 du matin dans un immeuble du XIe arrondissement de Paris, dans le centre de la capitale, a-t-on appris auprès des pompiers.

Vingt-sept personnes, dont un pompier, ont également été légèrement blessées, intoxiquées par les fumées dégagées par le feu qui s'est déclenché dans un bâtiment de six étages abritant un restaurant, un hammam et des habitations, a précisé un porte-parole des pompiers de Paris.

Un total de 200 pompiers ont été mobilisés. "Une quinzaine de sauvetages ont été réalisés immédiatement par des échelles et échelles à crochets", a précisé le capitaine Florian Lointier, indiquant vers 08H45 que le feu était "maîtrisé mais pas éteint".

Parmi les trois personnes décédées, une personne s'est défenestrée et deux autres ont été retrouvées carbonisées, a-t-il précisé.

Le préfet de Police Didier Lallement s'est rendu sur place, a indiqué la préfecture sur Twitter.



