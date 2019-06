Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a reçu une lettre personnelle du président américain Donald Trump au contenu "très satisfaisant", a indiqué dimanche l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

"Après avoir lu la lettre", Kim "a déclaré avec satisfaction que son contenu était très satisfaisant", a indiqué KCNA. "Marquant son appréciation pour la faculté de jugement politique et le courage extraordinaire du président Trump, Kim Jong Un a dit qu'il allait étudier avec attention son contenu intéressant"

KCNA n'a pas donné d'autres détails sur le contenu de la lettre.

Kim Jong Un vient de recevoir en visite d'Etat le président chinois Xi Jinping. Pékin, qui applique les sanctions internationales, reste le seul allié important de Pyongyang. A cette occasion, Xi Jinping a assuré son hôte qu'il se félicitait "des efforts" de la Corée du Nord pour "maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et promouvoir sa dénucléarisation".

La tension entre le pays et le reste du monde s'est considérablement réduite l'an dernier après avoir atteint des sommets au cours des années précédentes à la suite des essais nucléaires et des tirs de missiles pratiqués par le régime de Pyongyang.

La détente avait été symbolisée en 2018 par l'historique sommet de Singapour entre MM. Kim et Trump.

Mais un deuxième sommet Trump-Kim en février à Hanoï n'a rien donné, Américains et Nord-Coréens restant bloqués sur la question de la dénucléarisation coréenne. Washington exige qu'elle intervienne avant la levée des sanctions internationales, ce que Pyongyang refuse.

Kim Jong Un a déclaré jeudi à son hôte chinois que son pays avait pris "beaucoup de mesures positives" l'an dernier afin de réduire la tension mais n'avait pas "obtenu de réponses positives de la part des parties concernées", selon le compte rendu de la télévision chinoise.

Son déplacement à Pyongyang était pour le président Xi une façon d'afficher son entente avec la dynastie des Kim alors qu'il doit lui-même retrouver Donald Trump la semaine prochaine au Japon pour discuter de la guerre commerciale entre les deux géants du Pacifique.



