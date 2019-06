Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Le latéral droit du Paris SG Dani Alves, qui était en fin de contrat, a annoncé dimanche matin sur les réseaux sociaux son départ du club, après deux saisons à Paris.

"Tout a un début, un milieu et une fin et le moment est venu de mettre le point final ici", écrit le joueur de 36 ans sur son compte Instagram.

"Je tiens à m'excuser si, à un moment donné, je n'ai pas été à la hauteur ou si j'ai commis une faute, j'ai simplement essayé de faire de mon mieux", poursuit le vétéran au palmarès impressionnant, mais qui n'est pas parvenu à faire progresser le PSG en Ligue des champions.

Avec le club français, le défenseur a remporté cinq titres: deux championnats 2018 et 2019, la Coupe de France 2018, la Coupe de la Ligue 2018 et le trophée des champions 2017.

L'ancien joueur du FC Barcelone et de la Juventus Turin dispute actuellement la Copa America avec la sélection brésilienne. Il porte le brassard de capitaine.



