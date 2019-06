Au Mondial en France, les Américaines, tenantes du titre, sont en mission: en conflit avec leur fédération, qu'elles ont attaquée en justice pour discrimination salariale, elles veulent, encore plus que d'habitude, prouver leur valeur.

Prochain adversaire, l'Espagne, lundi à Reims (20h00 à La Réunion). Selon le Wall Street Journal un accord de médiation a été trouvé entre les deux parties pour éviter un procès. Mais la détermination de la capitaine Megan Rapinoe, à la pointe de la contestation, et de ses coéquipières, reste sans faille. Leur premier tour le prouve: avec trois victoires, 18 buts inscrits et aucun encaissé, les joueuses de Jill Ellis ont ébloui, infligeant notamment un mémorable 13-0 à la Thaïlande pour leur entrée en lice, avec à la clé le nouveau record de la plus large victoire en phase finale de Coupe du monde.

"L'Espagne a beaucoup progressé dernièrement et c'est une équipe redoutable. Mais on se concentre sur nous-mêmes pour continuer à grandir. On veut garder la même approche et rester cohérentes avec ce qu'on a fait au premier tour", expose la sélectionneuse des Etats-Unis.

Les Américaines, qui ont marqué lors de leurs 47 derniers matches, ne feront aucun cadeau et comptent bien atteindre les quarts de finale, où la France les attend.

"Nous sommes confiantes et en même temps nous savons que nous devrons nous battre en permanence parce qu'on ne va rien nous donner facilement", souligne Jill Ellis.

- "On peut rivaliser" -

Du côté de l'Espagne, qui découvre les 8es de finale de Coupe du monde quatre ans après sa première participation à la compétition, l'humilité est de mise, même si les joueuses de Jorge Vilda ont réalisé une bonne première phase.

"Ce sont les N.1 mondiales. Elles sont favorites et certains disent qu'elles peuvent nous écraser, mais si on voit des maillots blancs et pas les noms inscrits dessus, on peut rivaliser. Les joueuses sont courageuses et audacieuses et élèvent leur niveau quand elles affrontent une grande équipe", assure le sélectionneur espagnol.

"On doit être les premières à y croire. Si on se présente sur le terrain en pensant qu'on va perdre, on perdra. On a déjà joué contre des équipes favorites et on leur a toujours tenu la dragée haute. On croit en nous et en nos possibilités de gagner", martèle la défenseure du Paris SG Irene Paredes.

La défaite (1-0) contre l'Allemagne avait en effet été cruelle pour la +Roja+, qui avait dominé la rencontre et proposé un jeu séduisant. De plus, l'Espagne est la deuxième équipe qui a le plus tiré au but lors du premier tour. Mais l'efficacité, elle, fait souvent défaut. Si les Espagnoles veulent écrire la plus belle page de leur jeune histoire, elles devront absolument régler la mire.



