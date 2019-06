Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Dans la douleur: les Bleues n'ont pu empêcher l'égalisation du Brésil (1-1) et sont obligées de jouer une prolongation de deux fois 15 minutes en 8e de finale du Mondial, dimanche au Havre.

Valérie Gauvin avait ouvert le score à la 52e minute, avant que Thaisa ne remette la Seleçao dans le match (63e).

L'histoire aurait pu être très belle pour Gauvin, qui pensait avoir marqué avant la demi-heure de jeu, avant que l'arbitre n'annule son but, après consultation de l'assistance vidéo.

Loin du spectacle attendu, l'enjeu a pris le pas et le match a été haché par les fautes. Dans les rangs du Brésil, Marta, désignée six fois meilleure joueuse mondiale de la Fifa, n'a pas réussi à briller.

Pour ce match à élimination directe, la sélectionneuse française Corinne Diacre a fait un choix fort, en titularisant l'attaquante Viviane Asseyi, habituelle remplaçante, aux dépens de Gaëtane Thiney, sur le banc. Thiney a finalement fait son entrée en jeu à la 81e minute.



