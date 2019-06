Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Les soldes d'été, c'est parti ! Derniers d'une durée de six semaines, ils sont très attendus par des commerçants passablement échaudés par six mois de "gilets jaunes" et qui espèrent que, malgré la canicule, les clients afflueront en magasins.

Les soldes d'été, c'est parti ! Derniers d'une durée de six semaines, ils sont très attendus par des commerçants passablement échaudés par six mois de "gilets jaunes" et qui espèrent que, malgré la canicule, les clients afflueront en magasins.