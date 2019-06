Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Villeurbanne est devenu champion de France pour la 19e fois en battant Monaco 66 à 55 dans le match 5 de la finale, mardi, dans sa salle de l'Astroballe.

Villeurbanne est devenu champion de France pour la 19e fois en battant Monaco 66 à 55 dans le match 5 de la finale, mardi, dans sa salle de l'Astroballe.



Le club présidé par Tony Parker, qui a aussi remporté le titre chez les femmes il y a un mois, n'avait plus été sacré depuis 2016.

L'Asvel, qui avait gagné les matches 1 et 2 devant son public puis perdu les actes 3 et 4 en Principauté, s'impose donc 3 à 2.



- © 2019 AFP