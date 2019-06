Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

Les Etats-Unis ont déployé pour la première fois des avions furtifs F-22 au Qatar, a annoncé vendredi le Pentagone, augmentant ainsi encore un peu plus la présence militaire américaine dans le Golfe, en pleine tension avec l'Iran.

Les F-22 Raptor ont été déployés "pour défendre les forces et intérêts américains", a annoncé le commandement général des forces américaines dans un communiqué, qui ne précisait pas le nombre d'appareils envoyé.

Une photo communiquée également par le Pentagone montrait cinq F-22 volant au-dessus de la base américaine d'Al Oudeid au Qatar.

Téhéran et Washington sont engagés dans une escalade verbale depuis que le président américain Donald Trump a décidé de retirer les Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire et de rétablir des sanctions contre l'Iran.

En retour, Téhéran avait fait connaître le 8 mai son intention de se délier progressivement de ses engagements si Européens, Russes et Chinois ne l'aidaient pas à contourner les mesures américaines.

Un nouveau pic de tension a été atteint lorsque l'Iran a abattu un drone américain, le 20 juin, après une série d'attaques d'origine inconnue contre des tankers attribuées par Washington à Téhéran, qui a démenti.

En mai, les Etats-Unis, parlant de possible plan d'attaque iranien sur les forces américaines dans la région, avaient déployé dans le Golfe un porte-avion, ainsi que des bombardiers B-52 Stratofortress, capables de transporter des missiles nucléaires.



