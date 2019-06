Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

TF1 a enregistré vendredi soir sa meilleure audience de l'année avec le match en Coupe du monde féminine France-USA, suivi par 10,71 millions de téléspectateurs en moyenne, auxquels il faut ajouter 1,09 million de téléspectateurs sur Canal+, selon les chiffres de Médiamétrie et de la chaîne cryptée.

Avec 11,8 millions de téléspectateurs au total, ce quart perdu par les Bleues a fait un peu moins bien en termes d'audience que France-Brésil, en huitième de finale, qui avait rassemblé près de 12 millions de téléspectateurs.

Pour la Une qui affiche une part d'audience de 50,7%, c'est la meilleure audience de 2019 et c'est également le record pour un match de l'équipe de France en Coupe du Monde féminine.

La chaîne a enregistré un pic à 12,2 millions de téléspectateurs durant la rencontre.

Sur Canal+, le pic a atteint 1,2 million de téléspectateurs vers 22H15 en seconde mi-temps.

Le match France-USA s'est conclu par une élimination des Bleues (2-1) qui disent ainsi adieu à une Coupe du monde qui devait enfin mettre en pleine lumière le football féminin en France.

Pour l'audience, le pari est pour l'instant réussi avec un engouement des téléspectateurs pour ce Mondial, avec près de 11 millions de fans devant le match d'ouverture France-Corée du Sud, puis 10,3 millions devant le match des Bleues contre la Norvège et 9,6 millions pour France-Nigeria.

Signe de l'attractivité de ce Mondial, le diffuseur TF1 a rapidement réajusté ses tarifs publicitaires. Pour 30 secondes à la mi-temps, les annonceurs ont déboursé 116.000 euros brut pour les deux derniers matchs de poule, au lieu de 73.000 euros pour le match d'ouverture.

Le groupe TF1 diffuse en clair une partie des matches de ce Mondial-2019 féminin, parallèlement à Canal+ qui détient les droits de diffusion payante et qui diffuse l'intégralité des rencontres.



