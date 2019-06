Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Plus d'un an et demi après son arrêt et grâce à l'adoption de la loi Elan, le plafonnement des loyers revient dès lundi, mais seulement à Paris, les autres communes à l'instar de Lille n'ayant pas encore achevé leurs démarches administratives, assez lourdes.

Plus d'un an et demi après son arrêt et grâce à l'adoption de la loi Elan, le plafonnement des loyers revient dès lundi, mais seulement à Paris, les autres communes à l'instar de Lille n'ayant pas encore achevé leurs démarches administratives, assez lourdes.