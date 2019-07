Gros coup sur le marché des transferts: Toulon s'est attaché lundi les services de Sergio Parisse, capitaine de l'Italie aux 138 sélections, pour encadrer et relancer son équipe en construction.

"Je me suis dit qu'avec mon vécu, je pouvais rendre service à cette jeune équipe", a expliqué Parisse, 35 ans, lors de sa présentation au centre d'entraînement de Berg.

Le capitaine du Stade Français, où il a joué de 2005 à 2019, s'est engagé pour un an avec le club Rouge et Noir, qu'il rejoindra après la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), sa cinquième.

Référence à son poste, le troisième ligne s'est dit "extrêmement fier" de signer sur la Rade, dans un club qui ne l'a jamais laissé indifférent.

À ses côtés, Mourad Boudjellal, président du RCT, et Patrice Collazo, manager du club toulonnais, se sont enorgueillis d'avoir obtenu une telle signature.

"Dès que l'on a discuté, j'ai senti sa volonté de vouloir relever un dernier défi et son envie de jouer à Toulon", a commenté Patrice Collazo. Avant de rejoindre le groupe toulonnais, Sergio Parisse disputera sa cinquième et dernière Coupe du monde sous les couleurs de la "Nazionale". Le RCT possèdera plusieurs N.8 de qualité la saison prochaine avec Charles Ollivon, réserviste en équipe de France, Facundo Isa et Liam Messam.

- Il part de Paris "la tête haute" -

Avec le transfuge de Paris, Toulon retente le pari de faire confiance à des joueurs en fin de carrière pour encadrer les jeunes pousses du club.

"Toulon a démontré dans le passé que ce genre de pari était souvent gagnant. Dans ce contexte atypique, je suis intimement convaincu que Sergio Parisse sera un des meilleurs joueurs de la saison du Top 14", a prédit Mourad Boudjellal.

"Fort de la volonté de relever de nouveaux défis", le troisième ligne italien est également un "leader incontestable sur les terrains et dans le vestiaire", un joueur "déterminé à finir sa carrière au plus haut niveau", a expliqué le club dans un communiqué annonçant l'arrivée de la vedette.

Après quatorze années passées au Stade français, Sergio Parisse connaîtra son second club en France. Il avait décidé de quitter le club de la capitale à la suite de dissensions internes. Une situation qu'il n?a que peu souhaité aborder.

"Tout ce que je peux dire, c'est que je pars du Stade Français la tête haute, en étant cohérent avec mes valeurs", a-t-il réagi sans donner plus de détails.

Parisse et le club parisien avaient annoncé vendredi avoir mis un terme "d'un commun accord" au contrat qui les liait encore pour une saison.

Le troisième ligne était arrivé en 2005 au Stade Français, remportant notamment le Top 14 en 2006-2007 puis en 2014-2015. Il avait également été désigné meilleur joueur du championnat de France en 2015.



AFP