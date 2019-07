Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Six candidats au baccalauréat ont été placés en garde à vue mardi soir et mercredi matin à Marseille et Paris, portant à 18 le nombre de lycéens actuellement interrogés dans l'enquête sur des soupçons de fraude concernant des épreuves de mathématiques, a-t-on appris auprès du parquet de Paris.

