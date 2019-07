Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Les Néerlandaises s'offrent leur première finale de Coupe du monde, contre les redoutables Américaines.

Les Néerlandaises s'offrent leur première finale de Coupe du monde, contre les redoutables Américaines.

Elles ont difficilement battu la Suède mercredi en prolongation (1-0), à l'issue d'un match d'une grande pauvreté à Lyon.

L'héroïne de la soirée se nomme Jackie Groenen, 24 ans et auteure du but de la victoire à la 99e minute, son premier dans le tournoi. Les championnes d'Europe en titre défieront dimanche (17h) les Etats-Unis, triples champions du monde, une tâche qui s'annonce difficile tant elles ont peiné face aux Suédoises.

Ce match historique pour les Oranje ne laissera guère de souvenirs aux amoureux du beau jeu. Il y a un gouffre entre cette demie et celle de la veille, spectaculaire, entre les Etats-Unis et l'Angleterre.

La première période a été d'une indigence rare, entre ballons directement envoyés en touche, fautes et incapacité à enchaîner les passes.

- Un match de gardiennes -

Seule la gardienne néerlandaise Sari Van Veenendaal s'est distinguée en repoussant les rares actions dangereuses des Suédoises, notamment un ballon à bout portant de Lina Hurtig.

A la pause, Lieke Martens, l'attaquante vedette des Néerlandaises, blessée de longue date à un orteil, a dû céder sa place à Jill Roord.

Sans trop d'éclat, la deuxième période s'est doucement animée. Grâce aux Suédoises d'abord et une balle de Nilla Fischer, repoussée sur son poteau par la gardienne Van Veenendaal, décidément précieuse (56e).

Puis côté néerlandais avec un corner puis une tête de Vivianne Miedema, déviée par Hedvig Lindahl sur sa barre (64e). Ce match aura au moins permis de confirmer les progrès réalisés par les gardiennes ces dernières années, elles qui furent longtemps présentées comme le talon d'Achille du football féminin.

L'entrée de la Lyonnaise Shanice Van de Sanden (70e) a apporté de la vitesse côté droit, mais là encore, l'ailière a vu sa frappe repoussée par Lindahl (90e).

- Le judo -

C'est donc Jackie Groenen qui a délivré sa patrie d'une frappe du pied droit (99e). Une belle histoire pour une joueuse qui vient de signer à Manchester United et qui durant son adolescence partait plutôt pour une carrière dans le judo.

Son but permet aux Pays-Bas d'être encore une fois le bourreau de la Suède, comme en quart de finale de l'Euro-2017 (2-0).

Cet Euro à domicile, il y a deux ans, aura été un déclic pour la sélection Oranje. Il a suscité un véritable engouement, comme le montre la fête dans les villes de France durant ce Mondial, notamment à Valenciennes, où une cohorte de supporters était venue mettre de l'ambiance en ville.

"Pendant l'Euro, chez nous, personne n'avait de grandes attentes. Puis quand on a gagné, on a rallié de nombreux soutiens dans le pays. A partir de là, tout le monde nous voyait championnes du monde, cela nous a mis beaucoup de pression", a raconté lundi l'attaquante Vivianne Miedema, après la victoire en quart contre l'Italie (2-0).

"Nous n'avons pas joué notre meilleur football au premier tour, même si nous avons gagné et que nous sommes sur le bon chemin", ajoutait-elle.

Sur le niveau de jeu, les interrogations demeurent. Mais qu'importe. Les Néerlandaises sont en finale, une première, et peuvent rêver d'un inattendu exploit contre les Etats-Unis. Qui sait?



Par Olga NEDBAEVA - © 2019 AFP