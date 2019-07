L'explosion d'une voiture en Turquie près de la frontière avec la Syrie, qui a tué vendredi trois Syriens, est "sans doute un acte terroriste", a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.

"Les premiers éléments laissent penser qu'il s'agit sans doute d'un acte teroriste", a-t-il dit aux journalistes à Istanbul. "Il est clair qu'il y avait une bombe dans la voiture", a-t-il ajouté. "Nos collègues sont en train d'enquêter pour comprendre ce qu'il y avait derrière cela", a-t-il encore expliqué dans cette déclaration télévisée, ajoutant que le gouvernement transmettrait des informations supplémentaires dans les heures à venir.

L'explosion a eu lieu à moins d'un kilomètre des bureaux du gouverneur du district de Reyhanli vers 10h00 GMT, selon l'agence officielle Anadolu. Les images retransmises par la télévision turque montraient des flammes et une fumée épaisse s'échappant de la voiture alors que les pompiers tentaient d'éteindre l'incendie.

En mai 2013, une double explosion à la voiture piégée dans ce même district de Reyhanli avait tué plus de 50 personnes, dans un des attentats les plus meurtriers de l'histoire moderne de la Turquie.

En 2015 et 2016, une série d'attentats attribués par le gouvernement à des groupes extrémistes et des militants kurdes avaient fait des centaines de morts. Le dernier attentat important dans le pays est celui du Nouvel an 2017, lorsqu'un homme armé avait surgi dans un night-club d'Istanbul et tiré dans la foule, tuant 39 personnes.



