Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Dans un musée de Belfast, des couturières munies de fils scintillants rouge et or apportent les dernières touches à une immense tapisserie, conçue pour rendre hommage à la série phénomène "Game of Thrones".

Dans un musée de Belfast, des couturières munies de fils scintillants rouge et or apportent les dernières touches à une immense tapisserie, conçue pour rendre hommage à la série phénomène "Game of Thrones".